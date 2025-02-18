Вводятся новые правила выдачи удостоверений личности для иностранных граждан

Генеральный инспекторат по миграции (IGM) сообщает, что в результате принятия поправок к закону № 68/2024 о внесении изменений в закон № 273/1994 о документах, удостоверяющих личность в национальной паспортной системе, произойдут значительные изменения в процессе выдачи документов, удостоверяющих личность иностранных граждан.
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