Вводятся новые правила выдачи удостоверений личности для иностранных граждан

Генеральный инспекторат по миграции (IGM) сообщает, что в результате принятия поправок к закону № 68/2024 о внесении изменений в закон № 273/1994 о документах, удостоверяющих личность в национальной паспортной системе, произойдут значительные изменения в процессе выдачи документов, удостоверяющих личность иностранных граждан.