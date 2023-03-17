Илон Маск допустил возможность запуска корабля Starship в конце апреля

Первый полет многоразового космического корабля Starship может состояться в конце апреля. Перед этим компания SpaceX должна получить соответствующую лицензию Федерального управления гражданской авиации США, написал бизнесмен Илон Маск в Twitter.
Первый полет многоразового космического корабля Starship может состояться в конце апреля. Перед этим компания SpaceX должна получить соответствующую лицензию Федерального управления гражданской авиации США, написал бизнесмен Илон Маск в Twitter.
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