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Илон Маск допустил возможность запуска корабля Starship в конце апреля

Илон Маск допустил возможность запуска корабля Starship в конце апреля

Первый полет многоразового космического корабля Starship может состояться в конце апреля. Перед этим компания SpaceX должна получить соответствующую лицензию Федерального управления гражданской авиации США, написал бизнесмен Илон Маск в Twitter.

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