На лечение человека-ядра после неудачного выстрела в США собрано уже $13 тысяч

Запуск человека-ядра. Обложка © YouTube / kantorus Поклонники циркового артиста Чачи Валенсии, пострадавшего во время исполнения опасного трюка в марте этого года, собрали более 13 тысяч долларов на его лечение.
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