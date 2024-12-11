МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и осудило заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот призывает прекратить «усиливающиеся репрессии» против СМИ и населения Азербайджана.