МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и осудило заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот призывает прекратить «усиливающиеся репрессии» против СМИ и населения Азербайджана.
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