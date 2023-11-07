Две кинокартины, снятые в Туле, вошли в ТОП-250 лучших фильмов

В Туле не единожды проходили съемки как профессионального кино, так и любительского. В каких-то фильмах наш регион засветился всего в нескольких сценах, а какие-то кинокартины были полностью отсняты в области.
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