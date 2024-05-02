Таро прогноз на неделю с 6 по 12 мая

Вселенная советуют проявить дух соперничества — он поможет достигнуть давно поставленных задач. Карта Таро недели с 6 по 12 мая — Пятерка Жезлов На этой неделе оставайтесь верны себе, и тогда все получится.
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