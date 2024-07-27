«Яковлев»: готовность к вертикальному взлету номер один

Российская авиастроительная компания «Яковлев», входящая в структуру Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, готова возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета и посадки, причем на новом уровне — пятого поколения.
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