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«Яковлев»: готовность к вертикальному взлету номер один

«Яковлев»: готовность к вертикальному взлету номер один

Российская авиастроительная компания «Яковлев», входящая в структуру Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, готова возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета и посадки, причем на новом уровне — пятого поколения.

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