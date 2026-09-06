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Пронедра

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Сирия может стать альтернативой Ормузскому проливу для поставок нефти

Сирия может стать альтернативой Ормузскому проливу для поставок нефти

Сирия может получить шанс вернуть себе роль одного из ключевых энергетических транзитных маршрутов Ближнего Востока.

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