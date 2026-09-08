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Бразильские банки расширяют криптосервисы на фоне новых правил

Бразильские банки расширяют криптосервисы на фоне новых правил

Крупнейшие банки Бразилии активно увеличивают количество криптовалют, доступных их клиентам. Развитие этого направления происходит одновременно с формированием более четкой нормативной базы для рынка цифровых активов.

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