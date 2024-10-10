Старейший завод в Питкяранте подключили к газу

При поддержке правительства Карелии на градообразующее предприятие города подвели экономичное и экологичное топливо В четверг старейшее градообразующее предприятие Питкяранты — целлюлозный завод ООО «РК-Гранд» — подключили к природному газу.
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