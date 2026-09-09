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Царьград

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Бусаргин открыл центр для содействия трудоустройству участников СВО

Бусаргин открыл центр для содействия трудоустройству участников СВО

В Саратове открылся специализированный кадровый центр для участников СВО. Здесь военнослужащие получат помощь в трудоустройстве, переобучении и открытии бизнеса.

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