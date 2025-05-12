Сергей Колясников: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене спектаклей Театра им. Евгения Вахтангова. Две из трех постановок, которые труппа театра планировала показать, были созданы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене спектаклей Театра им. Евгения Вахтангова. Две из трех постановок, которые труппа театра планировала показать, были созданы режиссером Римасом Туминасом.
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