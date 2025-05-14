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МЧС Дагестана: из-за обвала в горах без транспортного сообщения остались 53 села

МЧС Дагестана: из-за обвала в горах без транспортного сообщения остались 53 села

В результате схода скальной породы на автомобильную дорогу Гуниб — Цуриб на административной границе Гунибского и Чародинского районов Дагестана без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта, в которых проживают более 14 тысяч человек.

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