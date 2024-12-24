Победа Киева в конфликте с Россией невозможна, самый логичный финал — переход территорий с русскоязычным населением к РФ и отказ Украины от вступления в НАТО на длительный период, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.
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