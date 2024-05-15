В Раде призвали министра обороны покинуть пост на фоне успехов ВС России в Харьковской области

Успехи русской армии под Харьковом спровоцировали в Раде разговоры об отставке министра обороны.По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, тот факт, что русская армия продвинулась на Харьковском направлении, должен заставить некоторых чиновников подать в отставку.
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