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Царьград

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Атака на Москву: переговоры Украины и США в Саудовской Аравии под угрозой

Атака на Москву: переговоры Украины и США в Саудовской Аравии под угрозой

Украинская делегация в Саудовской Аравии обеспокоена после атаки беспилотников на Москву. Встреча с США завершилась предложением 30-дневного прекращения огня, но риски для переговоров остаются.

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