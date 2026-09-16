Известный американский военный эксперт Ларри Джонсон дал эксклюзивное интервью ИА Регнум.Ларри Джонсон / Источник: © ИА РегнумОн поделился мыслями о том, можно ли доверять Европе после срыва Минских соглашений, почему немецкий канцлер скоро пойдет ко дну и зачем на самом деле в Россию прилетал директор ЦРУ.
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