Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: угрозы в адрес России — это смешно

Известный американский военный эксперт Ларри Джонсон дал эксклюзивное интервью ИА Регнум.Ларри Джонсон / Источник: © ИА РегнумОн поделился мыслями о том, можно ли доверять Европе после срыва Минских соглашений, почему немецкий канцлер скоро пойдет ко дну и зачем на самом деле в Россию прилетал директор ЦРУ.