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ИА Регнум

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: угрозы в адрес России — это смешно

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: угрозы в адрес России — это смешно

Известный американский военный эксперт Ларри Джонсон дал эксклюзивное интервью ИА Регнум.Ларри Джонсон / Источник: © ИА РегнумОн поделился мыслями о том, можно ли доверять Европе после срыва Минских соглашений, почему немецкий канцлер скоро пойдет ко дну и зачем на самом деле в Россию прилетал директор ЦРУ.

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