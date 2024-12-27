В Рязань доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель Спиридон Тримифунтский прославлен как чудотворец. И после ухода из земной жизни он продолжал помогать людям - говорят, приходится постоянно менять обувь из ковчега с мощами святителя; по преданию, подошвы стираются, потому что он ходит по свету, неутомимо поддерживая тех, кто в этом нуждается.
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