В Рязань доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель Спиридон Тримифунтский прославлен как чудотворец. И после ухода из земной жизни он продолжал помогать людям - говорят, приходится постоянно менять обувь из ковчега с мощами святителя; по преданию, подошвы стираются, потому что он ходит по свету, неутомимо поддерживая тех, кто в этом нуждается.