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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история,...

Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история,...

Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история, если на Землю прилетят инопланетяне — дата выхода и предзаказ в российском SteamИздательство Paradox Interactive и разработчики из американской студии C Prompt Games раскрыли дату выхода своей пошаговой 4X-стратегии Millennia в духе «Цивилизации» и объявили о старте предзаказов.

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