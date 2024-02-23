Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история, если на Землю прилетят инопланетяне — дата выхода и предзаказ в российском SteamИздательство Paradox Interactive и разработчики из американской студии C Prompt Games раскрыли дату выхода своей пошаговой 4X-стратегии Millennia в духе «Цивилизации» и объявили о старте предзаказов.