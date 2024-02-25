Отпечатки пальцев научились считывать на слух. Это помогает обойти дактилоскопический сканер

Международная команда ученых разработала методику PrintListener, которая позволяет обойти сканер отпечатков пальцев при помощи акустического анализаКитайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологий, Университета Уханя и Университета Цинхуа совместно с американскими учеными из Университета Колорадо Денвер выяснили, что звук скольжения пальца по сенсорному дисплею потенциально может стать источником утечки данных.
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