Тайлер Хирро повторил рекорд «Майами» по количеству очков, набранных запасным игроком в одном матче

Защитник «Майами» Тайлер Хирро стал героем победного матча против «Шарлотт» (144:115), в котором он набрал 35 очков, выйдя со скамейки запасных.

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