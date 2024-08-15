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Имена и судьбы той войны. Наши современники устраняют историческую несправедливость

Имена и судьбы той войны. Наши современники устраняют историческую несправедливость

Отряд «Ямальский плацдарм» этой весной традиционно участвовал в Вахте Памяти. Поисковики подняли из земли и торжественно захоронили десять бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в районе деревни Гайтолово Ленинградской области.

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