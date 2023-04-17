Вечерний Новосибирск

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    "Приговор вынесли покойному". Ну и что? Недавно было ещё более фантастическое дело. В 1997 году Президиум Верховного ...Приговор вынесли ...
  • Андрей Зайцев
    Не надо ничего доказывать. Офицер есть офицер. Если это так, генерал останется генералом.Уволенный Путиным...
  • Валерий Ворожищев
    Вот способ покончить с коррупцией - бронежелет, старший сержант и в окоп.Уволенный Путиным...

Путин выразил благодарность старшему сержанту Юрию Титенко из Новосибирской области

Путин выразил благодарность старшему сержанту Юрию Титенко из Новосибирской области

Медаль «За боевые отличия» старший сержант Юрий Титенко получил в марте 2023 года. Президент России выразил ему благодарность за образцовое выполнение боевых заданий и заслуги в исполнении воинского долга, сообщает районная газета «Степные зори».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх