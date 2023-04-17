Путин выразил благодарность старшему сержанту Юрию Титенко из Новосибирской области

Медаль «За боевые отличия» старший сержант Юрий Титенко получил в марте 2023 года. Президент России выразил ему благодарность за образцовое выполнение боевых заданий и заслуги в исполнении воинского долга, сообщает районная газета «Степные зори».
Медаль «За боевые отличия» старший сержант Юрий Титенко получил в марте 2023 года. Президент России выразил ему благодарность за образцовое выполнение боевых заданий и заслуги в исполнении воинского долга, сообщает районная газета «Степные зори».
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