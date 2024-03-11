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Диетолог Михалева посоветовала есть селедку для профилактики старения организма

Диетолог Михалева посоветовала есть селедку для профилактики старения организма

Ведущий врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru», что вялотекущее хроническое воспаление, оксидативный стресс, прогрессия атеросклероза, накопление конечных продуктов гликации и ошибок в геноме могут ускорить процесс старения.

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