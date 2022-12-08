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Ричард Соломон – о матче с «Пармой»: «Это будет хорошая игра. Мы должны победить»

Центровой «Зенита» Ричард Соломон поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой». «Для нас это очень важная игра, потому что мы хотим продолжать улучшать свои командные взаимодействия.

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