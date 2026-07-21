Назван крупный акционер возглавляемой экс-главой «Яндекса» компании

На фоне публикации данных о том, что самая дорогая компания в мире Nvidia владеет крупным пакетом в 9,3 процента акций переименованной в Nebius бывшей головной структуры «Яндекса», бумаги последней выросли в цене сразу на 13 процентов, сообщает CNBC.
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