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Царьград

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Русский механик вышел победителем, захватив пленного в неожиданном маневре

Русский механик вышел победителем, захватив пленного в неожиданном маневре

Русский механик-водитель, ставший единственным выжившим в подбитом танке, сумел обмануть украинского солдата и обратил пленение в свою пользу.

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