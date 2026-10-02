"Алтайэнергосбыт": шестьсот клиентов получат призы!

Каждый месяц до конца 2026 года первые 100 потребителей, которые зарегистрируются в личном кабинете энергокомпании в текущем месяце и выполнят условия акции, получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей.
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