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"Алтайэнергосбыт": шестьсот клиентов получат призы!

"Алтайэнергосбыт": шестьсот клиентов получат призы!

Каждый месяц до конца 2026 года первые 100 потребителей, которые зарегистрируются в личном кабинете энергокомпании в текущем месяце и выполнят условия акции, получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей.

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