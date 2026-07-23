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Энергетический сектор США растет на фоне эскалации геополитической напряженности и скачка цен на нефть

Энергетический сектор США растет на фоне эскалации геополитической напряженности и скачка цен на нефть

Акции энергетических компаний США продемонстрировали заметный рост на торгах. Индекс энергетического сектора NYSE поднялся на 1,5%, а отраслевой биржевой фонд Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) прибавил 1,3%.

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