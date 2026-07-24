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Царьград

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Крымэнерго: атаки ВСУ оставили часть Крыма без света

Крымэнерго: атаки ВСУ оставили часть Крыма без света

Атаки ВСУ вызвали перебои с электроснабжением в Крыму. Обесточены северо-западные, восточные и южные районы полуострова.

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