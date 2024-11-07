CNN: Трамп может попросить Нетаньяху заключить соглашение о перемирии в Газе

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может попросить руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху объявить о победе в секторе Газа и заключить с помощью посредников соглашение о перемирии в палестинском анклаве.
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