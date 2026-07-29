Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров во Франции Глава киевского режима уже не знает, как ему так извернуться, чтобы стать полезным для западны.
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Зеленский предложил Макрону помощь в тушении пожаров во Франции Глава киевского режима уже не знает, как ему так извернуться, чтобы стать полезным для западны.
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