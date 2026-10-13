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Сергунина сообщила о подписании международных соглашений на Неделе моды в Москве

Сергунина сообщила о подписании международных соглашений на Неделе моды в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Организатор седьмой Московской недели моды – Фонд моды – в рамках мероприятия договорился о сотрудничестве с профильными ассоциациями из четырех государств, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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