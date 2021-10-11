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Поколение женщин с искаженными ценностями

Поколение женщин с искаженными ценностями

 Вы никогда не задумывались почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми?  Почему нас куда-то тянет из дома? Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание?  Почему семья не занимает главное место в нашей жизни?   Мы не умеем быть счастливыми матерями, женами, хозяйками, женщинами…   Вы никогда не задумывались почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми?  Почему нас куда-то тянет из дома? Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание? Почему семья не занимает главное место в нашей жизни? Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей? Сейчас все эти вопросы из разряда риторических.

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Петр Доцын
За мои 87 лет ничего даже похожего
Петр Доцын
не читал, Натальи самим Богом дан такой талант, Успехом вам в вашем интереснейшем труде¡
Лариса Шемисова
Автор одно забыл, что мужчина в любой момент может просто уйти, а у женщины ничего и детей обнимать некогда, работать придётся в самом низу за гроши, т.к. ничего нет.
Лана
Я считаю, что автор намеренно умалчивает о роли мужчины. Чтобы быть успешной, счастливой матерью и женой, нужна надежная стена

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