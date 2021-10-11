Поколение женщин с искаженными ценностями

Вы никогда не задумывались почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми? Почему нас куда-то тянет из дома? Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание? Почему семья не занимает главное место в нашей жизни? Мы не умеем быть счастливыми матерями, женами, хозяйками, женщинами… Вы никогда не задумывались почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми? Почему нас куда-то тянет из дома? Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем? Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание? Почему семья не занимает главное место в нашей жизни? Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей? Сейчас все эти вопросы из разряда риторических.