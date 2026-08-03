По цене смартфона: сколько россиянки тратят в год на маникюр

Маникюр превратился в обязательную статью расходов для россиянок. Об этом пишут «Известия». Согласно новому исследованию, ежегодные траты на уход за ногтями у многих сопоставимы с покупкой смартфона или даже ценой отпуска.
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