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Пятый канал

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По цене смартфона: сколько россиянки тратят в год на маникюр

По цене смартфона: сколько россиянки тратят в год на маникюр

Маникюр превратился в обязательную статью расходов для россиянок. Об этом пишут «Известия». Согласно новому исследованию, ежегодные траты на уход за ногтями у многих сопоставимы с покупкой смартфона или даже ценой отпуска.

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