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Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за решение по ударам вглубь РФ

Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за решение по ударам вглубь РФ

Дональд Трамп-младший резко высказался в адрес тех, кто поддержал решение президента США Джо Байдена о снятии ограничений на использование американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.

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