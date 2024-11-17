Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за решение по ударам вглубь РФ

Дональд Трамп-младший резко высказался в адрес тех, кто поддержал решение президента США Джо Байдена о снятии ограничений на использование американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.
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