В 2025 году товарооборот между Россией и Индонезией достиг 4,84 млрд долларов, увеличившись на 21,6% по сравнению с 2024 годом.
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