Украина не является штатом США: Америка готовится избавиться от Зеленского Владислав ВислСитуация вокруг Зеленского и его приближенных, а также критика его действий со стороны западных политиков и журналистов уже длится с февраля прошлого года.
Украина не является штатом США: Америка готовится избавиться от Зеленского Владислав ВислСитуация вокруг Зеленского и его приближенных, а также критика его действий со стороны западных политиков и журналистов уже длится с февраля прошлого года.
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