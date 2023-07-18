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Украина не является штатом США: Америка готовится избавиться от Зеленского

Украина не является штатом США: Америка готовится избавиться от Зеленского

Украина не является штатом США: Америка готовится избавиться от Зеленского Владислав ВислСитуация вокруг Зеленского и его приближенных, а также критика его действий со стороны западных политиков и журналистов уже длится с февраля прошлого года.

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