️«Макеевка, м-н "Зеленый" д. 70. Уже больше месяца двор заливает водой холодной. На письма и звонки водоканал не реагирует.
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️«Макеевка, м-н "Зеленый" д. 70. Уже больше месяца двор заливает водой холодной. На письма и звонки водоканал не реагирует.
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