В Академическом отметили День строителя

6 августа в Преображенском парке Академического района состоялось празднование Дня строителя. Центральным событием праздника стало награждение лучших специалистов строительных компаний, возводящих Академический.
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