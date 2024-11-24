ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков, попробовать которые отважится не каждый

СК

Сергей Кушнарев

Бога ради, не надо драматизировать. Медицинский спирт 96 "градусей" за милую душу. Это я как бывший советский врач, а ныне российский испивал,в компании коллег. Но нынешнему поколению не рекомендую. Не та закваска!