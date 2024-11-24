ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков, попробовать которые отважится не каждый

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С нами не соскучишься!

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Комментарии
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СК
Сергей Кушнарев
Бога  ради, не надо драматизировать.  Медицинский  спирт 96 &quot;градусей&quot;  за  милую  душу. Это  я  как  бывший  советский врач, а ныне  российский  испивал,в  компании  коллег.  Но  нынешнему  поколению  не  рекомендую.  Не  та  закваска!
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