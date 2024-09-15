Штурмовики ГрВ "Южной" продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ на Северском направлении. Здесь противник не перестаёт оказывать сопротивление, цепляясь за каждый опорник и лесополку.
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Штурмовики ГрВ "Южной" продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ на Северском направлении. Здесь противник не перестаёт оказывать сопротивление, цепляясь за каждый опорник и лесополку.
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