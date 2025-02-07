SHAMAN перестал скрывать чувства к Мизулиной — все сказал двумя словами

Фанаты уверены, что знаменитости скоро публично объявят о романе. SHAMAN и Екатерина Мизулина СоцсетиПевец Ярослав Дронов, он же SHAMAN продолжает интриговать публику намеками на бурный роман с Главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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