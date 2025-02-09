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Царьград

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Уолтц: Трамп не собирается вторгаться в Канаду

Уолтц: Трамп не собирается вторгаться в Канаду

Некоторые канадцы могли бы предпочесть стать частью США.Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC опроверг слухи о возможном вторжении в Канаду.

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