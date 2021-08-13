БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британский Mk.IV «Churchill» - пехотный танк, официально названный не в честь Уинстона Черчилля

Британский Mk.IV «Churchill» - пехотный танк, официально названный не в честь Уинстона Черчилля

В 1940 году в Британии начались разработки нового танка. Британские власти полагали, что существует высокая вероятность высадки немецких войск на островах, а потому нужно было решать задачи не только противовоздушной, но и сухопутной обороны.

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