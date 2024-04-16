ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев — Politico

Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло Вильде Хернес в статье для европейского издания Politico.
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