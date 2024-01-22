Немецкий автоклуб оценил запас хода китайских электрокаров зимой

Эксперты ADAC испытали при минус семи градусах по Цельсию целую плеяду автомобилей без ДВС. Специалисты хотели узнать, насколько возрастает энергопотребление в мороз и способны ли салоны прогреться до комфортной температуры.
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