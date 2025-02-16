СК возбудил дело после обстрела мужчины в Ингушетии

Политика как она есть

В Ингушетии возбудили уголовное дело после покушения на убийство 41-летнего жителя, которого обстреляли у ресторана в Сунже; стрелявший скрылся на автомобиле Лада, впоследствии обнаруженном сожженным, сообщает следственное управление СК РФ по региону.