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Пользователей Android предупредили о скрытой опасности обновления «Госуслуг»

Пользователей Android предупредили о скрытой опасности обновления «Госуслуг»

Киберпреступники с лета 2024 года атакуют россиян с помощью вредоносного программного обеспечения (ВПО), маскирующегося под обновления приложений Минздрава, Минцифры, Центрального Банка, операторов связи, а также портала «Госуслуги» и антивирусов.

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