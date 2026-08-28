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На Южном Урале более 80 тысяч избирателей планируют голосовать дистанционно

На Южном Урале более 80 тысяч избирателей планируют голосовать дистанционно

Прием заявлений на электронное голосование продлится до 14 сентября. По данным на 27 августа, В Челябинской области 83 431 избиратель изъявили желание голосовать через интернет.

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